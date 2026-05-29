Про аварію з потерпілими надійшла інформація до Тернопільського райвідділу поліції від диспетчера лінії “112” 28 травня. Йшлося про те, що у парку “Сопільче” постраждала дитина.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що близько 15:4 невідома особа, керуючи електросамокатом, допустила наїзд на велосипедиста 2015 року народження та втекла.

Кермувальник двоколісника отримав тілесні ушкодження.

Працівники поліції опрацьовують відео з камер спостереження, аби встановити особу порушника.

Правоохоронці закликають водіїв електросамокатів бути уважними та відповідальними під час руху у місцях масового відпочинку, парках, дворах та поблизу дитячих майданчиків. Керуючи двоколісним транспортом, необхідно дотримуватися безпечної швидкості, стежити за дорожньою ситуацією та не наражати на небезпеку інших учасників руху.

Батькам поліцейські радять постійно нагадувати дітям правила дорожнього руху, пояснювати, як безпечно переходити дорогу, чому не можна раптово вибігати на проїжджу частину чи виїжджати на велосипеді у місцях інтенсивного руху транспорту. Важливо також розповідати дітям про потенційну небезпеку електросамокатів та інших засобів пересування, особливо у зонах відпочинку.