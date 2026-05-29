У межах циклу практичних тренінгів для здобувачів освітньої програми «Міжнародні відносини» кафедри міжнародних відносин та дипломатії навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина ЗУНУ відбувся тренінг «Кібердипломатія та гібридні загрози», який провів старший оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Максим Серватнюк.

У рамках заходу з вітальним словом виступила завідувачка кафедри міжнародних відносин та дипломатії, докторка економічних наук, професорка Оксана Тулай. Вона підкреслила, що для майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин, надзвичайно важливо розуміти сучасні механізми захисту інформаційного простору, особливості міжнародної співпраці у сфері кібербезпеки та роль державних інституцій у протидії кіберзлочинності та подякувала пану Максиму Серватнюку за готовність поділитися професійним досвідом, практичними знаннями й актуальною інформацією зі здобувачами освітньої програми «Міжнародні відносини».

Під час заходу учасники обговорили сучасні виклики у сфері міжнародної та національної безпеки, особливості кіберзагроз в умовах гібридної війни, роль дипломатії у протидії інформаційним атакам, а також важливість міжнародної співпраці у сфері кібербезпеки.

Окрему увагу було приділено питанням особистої кібербезпеки: захисту персональних даних, безпечному користуванню соціальними мережами, розпізнаванню шахрайських схем та основним правилам цифрової безпеки в сучасному інформаційному просторі.

Зустріч стала важливою платформою для студентів у поглибленні знань про сучасні механізми захисту інформаційного простору, особливості протидії кіберзагрозам та практичні аспекти діяльності кіберполіції України.