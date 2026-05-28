Станом на 1 травня 2026 року вже 3613 жителів Тернопільщини подали декларації для отримання податкової знижки. Загалом вони задекларували 115,1 млн грн понесених витрат, а визначена до повернення сума становить 20,7 млн гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Аналіз поданих документів чітко відображає пріоритети краян, де головний акцент зміщено на освіту та фінансову безпеку:

оплата навчання: 2964 особи (або 82,1% від усіх заявників) повернули кошти за здобуття освіти;

довгострокове страхування життя: 614 громадян (17%) задекларували сплату страхових внесків;

іпотека та медицина: 19 осіб подали декларації на відшкодування відсотків за іпотечними кредитами, а 6 громадян компенсували витрати на репродуктивні технології.

Повернення коштів на рахунки жителів області триває у плановому режимі. За наслідками перерахунків 2933 громадянам уже повернуто податкову знижку на загальну суму 16,6 млн гривень. Нагадуємо, що скористатися цим правом і подати декларацію за витрати, понесені у минулому році, громадяни можуть до кінця 2026 року.