Мобільний застосунок «е-Тернопіль» та Портал мешканця стане офіційним веб-сайтом для проведення збору підписів на підтримку електронних петицій. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 27 травня. Новий сервіс стане доступним для користувачів уже з 1 червня.

Про це повідомили в ТМР.

Новий сервіс буде доступний для авторизованих та неавторизованих користувачів. Зокрема авторизовані користувачі застосунку та Порталу мешканця зможуть подавати нові петиції, обирати категорії звернень, детально описувати проблеми, додавати фотоматеріали, а також підтримувати ініціативи онлайн в один клік та для врахування голосів підтверджувати місце реєстрації. Окрім цього, система дозволятиме відстежувати статус розгляду петицій та отримувати сповіщення про нові ініціативи.

Неавторизовані користувачі матимуть змогу переглядати опубліковані петиції, ознайомлюватися з кількістю зібраних голосів, історією розгляду та шукати ініціативи за категоріями.

Для забезпечення прозорості та чесності голосування у системі працюватиме принцип «один користувач – один голос». Усі голоси перевірятимуться автоматично, а кожна петиція проходитиме попередню модерацію на відповідність чинному законодавству. Після успішної перевірки петицію буде опубліковано для збору підписів.

Сервіс електронних петицій покликаний стати зручним цифровим інструментом взаємодії між мешканцями та владою й сприятиме більш активній участі тернополян у розвитку громади.