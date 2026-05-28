29 травня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 4-9º тепла, вдень 14-19º тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Вночі ймовірний дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері – без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 6- 8º тепла, вдень 16-18º тепла.