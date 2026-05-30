Юні тернопільські плавці показали чудовий виступ на ІІ етапі «Акваліги 2026» – «Весняний спринт» – вибороли 14 нагород! Це – 4 золоті, 4 срібні та 6 бронзових медалей.

Тернополяни були наймолодшими учасниками змагань.

«Пишаємось вами. Ви продемонстрували наполегливість, характер і справжню волю до перемоги. Щиро дякую Заслуженому тренеру України Світлані Мазур та тренерам Дмитру Дужому і Мар’яні Михайльчишин за підготовку юних чемпіонів, за вашу відданість справі та віру в дітей.

Бажаю нашим плавцям не зупинятися на досягнутому, впевнено рухатися вперед та підкорювати нові спортивні вершини», – написав міський голова Сергій Надал.