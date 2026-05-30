Рідні з квітня чекали звістки з фронту. Вірили, молилися, сподівалися… На жаль, стало відомо: Максим Савчук загинув на Сумщині. У скорботі – батьки, брат, рідня… Світла пам’ять і вічна шана українському Воїну!

«Лановецька громада в скорботі: на щиті повертається солдат Максим Савчук.

Із глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату. Захищаючи Україну, її свободу та незалежність, загинув наш земляк – 35-річний солдат, старший оператор протитанкових ракетних комплексів Максим Савчук із села Білозірка.

Із квітня 2026 року вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Івот, що на Сумщині. Рідні до останнього вірили й сподівалися на його повернення.

На превеликий жаль, підтвердилася трагічна звістка: воїн загинув унаслідок удару безпілотного літального апарату FPV по автомобілю.

Схиляємо голови у скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким.

Світла пам’ять і вічна шана Герою!» – написали у Лановецькій міській раді.

Зоя Якубишин: «Вічна та світла пам’ять Герою Максиму. Легких тобі хмаринок. Хай Бог дає батькам, братові, близьким пережити це велике горе».

Лариса Джерелейко: «Вічна та світла пам’ять Максиму. Щирі співчуття рідним».