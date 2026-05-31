Як приготувати цвітну капусту з хрусткою сирною скоринкою
Легку поживну вечерю можна приготувати за мінімум часу.
Запечена цвітна капуста з ароматним часником і рум’яною сирною скоринкою стане ідеальною для сімейного застілля. Вона поєднує ніжну текстуру, пікантний аромат і апетитну скоринку.
Інгредієнти
1 качан цвітної капусти
сіль
4 ст. л. сметани
2-3 зубчики часнику
0,5 ч. л. паприки
~ 30 г твердого сиру (типу пармезану)
Як приготувати
Цвітну капусту гарно помити (можна замочити на 15 хвилин у воду), знизу рівно обрізати качан, щоб вона було стійка.
Воду підсолити і відварити капусту 5-7 хвилин. Далі викласти її у форму і змастити соусом зі сметани, солі, паприки і часнику. Посипати сиром. Наступний раз я ще посиплю панірувальними сухарями.
Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці ~ 30 хвилин.