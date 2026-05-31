Легку поживну вечерю можна приготувати за мінімум часу.

Запечена цвітна капуста з ароматним часником і рум’яною сирною скоринкою стане ідеальною для сімейного застілля. Вона поєднує ніжну текстуру, пікантний аромат і апетитну скоринку.

Запечена цвітна капуста

Інгредієнти

1 качан цвітної капусти

сіль

4 ст. л. сметани

2-3 зубчики часнику

0,5 ч. л. паприки

~ 30 г твердого сиру (типу пармезану)

Як приготувати

Цвітну капусту гарно помити (можна замочити на 15 хвилин у воду), знизу рівно обрізати качан, щоб вона було стійка.

Воду підсолити і відварити капусту 5-7 хвилин. Далі викласти її у форму і змастити соусом зі сметани, солі, паприки і часнику. Посипати сиром. Наступний раз я ще посиплю панірувальними сухарями.

Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці ~ 30 хвилин.