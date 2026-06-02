Затримали жителя Теребовлі, який погрожував поліцейським ножем. За вчинене йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Теребовлянські патрульні зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування у водія, 33-річного жителя Теребовлі, правоохоронці помітили ознаки сп’яніння. Однак чоловік відмовився проходити огляд як на місці зупинки, так і в медичному закладі.

“Під час оформлення адміністративних матеріалів порушник почав поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою, погрожував поліцейським фізичною розправою та дістав ніж з багажника свого автомобіля”, — розповіли у поліції.

Чоловіка затримали, а ніж вилучили та направили на експертизу.

Як з’ясувалося, порушник є військовослужбовцем та перебуває в розшуку за самовільне залишення військової частини.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.