З нагози свята чудотворної ікони Божої Матері Тернопільської до міста приїде предстоятель автокефальної Української Православної Церкви Блаженнійший Митрополит Епіфаній.

Про це повідомили у Тернопільсько-Бучацькій єпархії Православної Церкви України.

7 червня о 9.00 Митрополит Епіфаній очолить богослужіння у найдавнішому храмі Тернополя – Воздвиження Чесного Хреста Господнього (вул. Над Ставом,16).

“Запрошуємо усіх до спільної молитви за Україну, воїнів-захисників та український народ”, — зазначили в єпархії.