Андрій, Андрійко… Лише 24 роки. Назавжди. Залишився без свого молоденького сина батько. Андрій же з небес тепер оберігатиме найдорожчих його серцю людей та Україну. Легких небесних хмарин тобі, Андрійку! Вічна пам’ять!

«У понеділок, 1 червня, зустрічаємо у громаді траурний кортеж з тілом загиблого бійця Ширяєва Андрія Мирославовича, 05 грудня 2001 року народження. Кортеж прямує в село Великий Ходачків, де проживає батько полеглого.

Солдат Андрій Ширяєв на військову службу був призваний у липні 2020 року.

17 квітня 2026 року зник безвісти поблизу населеного пункту Шевченкове Охтирського району Сумської області. 25 травня 2026 року, за результатами експертизи, визнаний загиблим.

Живий ланцюг пошани починаємо формувати о 14:30 від нижньої зупинки села Підгороднє. У Почапинцях біля церкви Св. Онуфрія парохи громади відправлять молебень і траурний кортеж вирушить у Великий Ходачків. Тут, біля першої зупинки з Тернополя, буде сформовано колону, яка супроводжуватиме Героя на вулицю Довгу, до будинку, де проживає його батько. Панахида відбудеться о 20:00.

У вівторок, 2 червня, о 8.30 розпочнеться чин похорону. Відтак траурний кортеж вирушить у м. Тернопіль, де буде похований загиблий.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Андрія Мирославовича.

Нехай прийме Господь його світлу душу у Царстві небеснім. Вічна пам’ять і слава Герою!», – повідомили у Підгороднянській громаді.