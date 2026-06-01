У Чорткові відбувся VІ багатожанровий благодійний фестиваль «Таланттік».

Творча молодь Чортківської та сусідніх громад показала на сцені свої вокальні, музичні та хореографічні таланти на високому рівні. Кілька годин у залі лунали овації.

На сцені виступали:

Учні Чортківської музичної мистецької школи ім. В. Мармуса, керівник Ольга Чинчик;

Андрій Маришев;

Ансамбль танцю «Квітка душі» Заводської школи мистецтв, керівник Каріна Боднарчук;

Учасники студії «Едельвейс», керівник Єлизавета Чуйко;

Вихованці ЦКП с. Росохач, керівник Іван Чинчик;

Студія повітряної гімнастики «Люкара» Чортківського міського комунального закладу «Палац дітей та юнацтва», керівник Катерина Гургач;

Вокальний дует у складі Марії Сеник та Анастасії Гайдук (студія с. Бичківці), керівник Марія Новак;

Зразковий ансамбль “Пролісок” ліцею №5, керівник Оксана Гуменюк;

Тетяна Сенюк у фортепіанному супроводі Христини Балакунець, студентки Чортківського фахового коледжу економіки та підприємництва ЗУНУ, керівник Наталія Бомбар;

Ансамбль «Усмішка» Горішньовигнанської студії, керівник Людмила Демкович;

Хореографічний колектив «Soft dance», студенти Чортківського фахового коледжу економіки та підприємництва ЗУНУ, керівник Наталія Бомбар;

Ансамбль танцю мистецької школи Білобожницької громади, керівник Юлія Вівсяник;

Учні Улашківської школи мистецтв, керівники Іванна Капій, Ілона Пуляк, Наталія Грещук;

Ансамбль танцю Real_Dance_Studio, керівник Світлана Міщенко, хореограф Наталія Тарасовська;

Дитячий вокальний ансамбль «Дзвінкі голосочки» студії с. Пастуше, керівник Сергій Хорощак;

Ансамбль танцю «Пролісок» ЦКП ім. К. Рубчакової, керівник Діана Мостович;

Ансамбль танцю «Поларіс» ЦКП с. Біла, керівник Христина Кульба;

Ансамбль танцю «Джерельце» ЦКП ім. К. Рубчакової, керівник Тетяна Жук.

Юні артисти вразили присутніх підготовкою, рівнем артистизму і посмішками, вкотре довівши: мистецтво має велику силу розцвітати і під час війни.

Фото: Центр культурних послуг ім. Катерини Рубчакової.