У Чорткові провели благодійний фестиваль «Таланттік»: таланти демонстрували юні артисти
У Чорткові відбувся VІ багатожанровий благодійний фестиваль «Таланттік».
Творча молодь Чортківської та сусідніх громад показала на сцені свої вокальні, музичні та хореографічні таланти на високому рівні. Кілька годин у залі лунали овації.
На сцені виступали:
Учні Чортківської музичної мистецької школи ім. В. Мармуса, керівник Ольга Чинчик;
Андрій Маришев;
Ансамбль танцю «Квітка душі» Заводської школи мистецтв, керівник Каріна Боднарчук;
Учасники студії «Едельвейс», керівник Єлизавета Чуйко;
Вихованці ЦКП с. Росохач, керівник Іван Чинчик;
Студія повітряної гімнастики «Люкара» Чортківського міського комунального закладу «Палац дітей та юнацтва», керівник Катерина Гургач;
Вокальний дует у складі Марії Сеник та Анастасії Гайдук (студія с. Бичківці), керівник Марія Новак;
Зразковий ансамбль “Пролісок” ліцею №5, керівник Оксана Гуменюк;
Тетяна Сенюк у фортепіанному супроводі Христини Балакунець, студентки Чортківського фахового коледжу економіки та підприємництва ЗУНУ, керівник Наталія Бомбар;
Ансамбль «Усмішка» Горішньовигнанської студії, керівник Людмила Демкович;
Хореографічний колектив «Soft dance», студенти Чортківського фахового коледжу економіки та підприємництва ЗУНУ, керівник Наталія Бомбар;
Ансамбль танцю мистецької школи Білобожницької громади, керівник Юлія Вівсяник;
Учні Улашківської школи мистецтв, керівники Іванна Капій, Ілона Пуляк, Наталія Грещук;
Ансамбль танцю Real_Dance_Studio, керівник Світлана Міщенко, хореограф Наталія Тарасовська;
Дитячий вокальний ансамбль «Дзвінкі голосочки» студії с. Пастуше, керівник Сергій Хорощак;
Ансамбль танцю «Пролісок» ЦКП ім. К. Рубчакової, керівник Діана Мостович;
Ансамбль танцю «Поларіс» ЦКП с. Біла, керівник Христина Кульба;
Ансамбль танцю «Джерельце» ЦКП ім. К. Рубчакової, керівник Тетяна Жук.
Юні артисти вразили присутніх підготовкою, рівнем артистизму і посмішками, вкотре довівши: мистецтво має велику силу розцвітати і під час війни.