31 травня на 73 році життя пішов із життя багаторічний начальник науково-дослідної частини Західноукраїнського національного університету Валерій Іванович Письменний.

Валерій Іванович присвятив усе своє життя розвитку наукових досліджень університету. З 1978 року він розпочав свій фаховий поступ у науково-дослідному секторі, а згодом упродовж тривалого часу обіймав посаду керівника науково-дослідної частини. Завдяки його фаховому підходу до управління науковими проєктами було реалізовано низку важливих дослідницьких ініціатив, які зміцнили науковий потенціал університету та сприяли інтеграції закладу в загальноукраїнський академічний простір.

Як наставник, Валерій Іванович був незмінним орієнтиром для молодих науковців. Його стиль роботи базувався на поєднанні фундаментальних академічних принципів, відповідальності, вимогливості до себе й глибокої поваги до людей. Колеги цінували його за високий професіоналізм, виваженість у прийнятті рішень, принциповість у робочих питаннях та вміння налагоджувати продуктивну комунікацію.

Водночас Валерій Іванович залишиться у пам’яті університетської спільноти не лише як досвідчений управлінець і фахівець своєї справи, а й як людина великої внутрішньої культури, порядності та людяності. Йому були притаманні щирість, доброзичливість, делікатність у спілкуванні, уважність до колег, молодих науковців і студентів. Він умів підтримати словом, порадити, вислухати, допомогти знайти виважене рішення навіть у складних ситуаціях. Його повага до людей, чесність у вчинках і шляхетність у взаєминах створювали навколо нього атмосферу довіри, спокою та взаємоповаги.

Його здатність підтримувати конструктивний діалог, щира увага до ініціатив підлеглих і студентів, а також уміння бачити в кожній людині особистість зробили його постать авторитетною та шанованою в університетському середовищі. Спадщина Валерія Івановича Письменного – це не лише організаційні здобутки, реалізовані наукові проєкти та сформоване ним наукове осереддя, а й добрий слід у серцях тих, хто мав честь працювати поруч із ним.

Колектив Західноукраїнського національного університету висловлює щирі співчуття родині, близьким, колегам та всім, хто знав Валерія Івановича.

Пам’ять про нього як про досвідченого управлінця, відданого університетові фахівця, порядну, мудру й щиру людину назавжди збережеться в історії ЗУНУ та в серцях університетської спільноти.

Світла пам’ять.