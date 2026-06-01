Повертається на щиті до рідного дому Володимир Горошко. Захисник загинув під час бойового чергування на вогневій позиції на Сумщині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«І знову трагічна звістка для нашої громади…

25 травня 2026 року під час бойового чергування на вогневій позиції в районі населеного пункту Братениця Великописарівської селищної територіальної громади Охтирського району Сумської області загинув солдат ГОРОШКО Володимир Олександрович, 5 серпня 1969 року народження, житель села Висипівці Висиповецького старостинського округу.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.

Церемонія прощання з Героєм Володимиром Олександровичем ГОРОШКОМ відбудеться завтра, 2 червня 2026 року.

О 10:00 годині траурний кортеж вирушить із Тернополя до його рідного села Висипівці. Поховальний чин розпочнеться по прибуттю.

Вічна пам’ять та шана Герою!» – написали в Озернянській громаді.