Зміни торкнуться усіх видів транспорту, тож планувати маршрут водіям краще заздалегідь

Від сьогодні у Теребовлі обмежать рух міжнародною трасою М-19. Тимчасове перекриття заплановане на рік.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

“У зв’язку з капітальним ремонтом мосту з 8-ї години 2 червня 2026 року до 8-ї години 2 червня 2027 року буде обмежено рух усіх видів транспорту на ділянці автодороги М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече (в місті Теребовля)”, — йдеться у повідомленні.

Водіям пропонують користуватися маршрутами об’їзду такими автомобільними дорогами:

▪️ Р-87 Галич — Підгайці — Сатанів;

▪️ Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль;

▪️ Т-20-01 Тернопіль — Чортків — Скала-Подільська.