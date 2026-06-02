У Тернопільській області на рік обмежать рух міжнародною трасою, але є об’їзд
Зміни торкнуться усіх видів транспорту, тож планувати маршрут водіям краще заздалегідь
Від сьогодні у Теребовлі обмежать рух міжнародною трасою М-19. Тимчасове перекриття заплановане на рік.
Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.
“У зв’язку з капітальним ремонтом мосту з 8-ї години 2 червня 2026 року до 8-ї години 2 червня 2027 року буде обмежено рух усіх видів транспорту на ділянці автодороги М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече (в місті Теребовля)”, — йдеться у повідомленні.
Водіям пропонують користуватися маршрутами об’їзду такими автомобільними дорогами:
▪️ Р-87 Галич — Підгайці — Сатанів;
▪️ Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль;
▪️ Т-20-01 Тернопіль — Чортків — Скала-Подільська.