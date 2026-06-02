У Тернополі відбудеться ювілейний концерт хору «Дзвони пам’яті».

Народний аматорський жіночий хор «Дзвони пам’яті» ПК «Березіль» імені Леся Курбаса відзначить 35-річчя творчої діяльності благодійним концертом «Хай пісня в серці озоветься».

Захід відбудеться 7 червня в Українському Домі за сприяння Тернопільської міської ради.

У програмі прозвучать духовні, патріотичні та народні пісні українських композиторів. Концерт стане своєрідним підсумком багаторічної роботи колективу, який уже 35 років популяризує українське хорове мистецтво та бере активну участь у культурному житті міста й країни.

Захід матиме благодійну мету – під час концерту збиратимуть кошти на підтримку Збройних Сил України.

Початок – о 15:00, вхід вільний.