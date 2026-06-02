«Дзвони пам’яті»: у Тернополі відбудеться благодійний концерт на підтримку ЗСУ
У Тернополі відбудеться ювілейний концерт хору «Дзвони пам’яті».
Народний аматорський жіночий хор «Дзвони пам’яті» ПК «Березіль» імені Леся Курбаса відзначить 35-річчя творчої діяльності благодійним концертом «Хай пісня в серці озоветься».
Захід відбудеться 7 червня в Українському Домі за сприяння Тернопільської міської ради.
У програмі прозвучать духовні, патріотичні та народні пісні українських композиторів. Концерт стане своєрідним підсумком багаторічної роботи колективу, який уже 35 років популяризує українське хорове мистецтво та бере активну участь у культурному житті міста й країни.
Захід матиме благодійну мету – під час концерту збиратимуть кошти на підтримку Збройних Сил України.
Початок – о 15:00, вхід вільний.