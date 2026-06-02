На спортивному ядрі Західноукраїнського національного університету відбулася спартакіада з легкої атлетики, присвячена знаковому ювілею – 60-річчю закладу вищої освіти.

Подія об’єднала 50 найактивніших юнаків та дівчат, які представляли свої факультети та інститути.

Урочиста частина заходу розпочалася з хвилини мовчання та Державного Гімну України.

З вітальним словом до учасників звернулися в. о. завідувача кафедри фізичної реабілітації і спорту ЗУНУ Наталія Безпалова та заступник директора центру студентського спорту ЗУНУ, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Ігор Підгайний.Вони привітали молодь зі святом спорту, наголосили на важливості здорового способу життя та закликали кожного максимально реалізувати свій спортивний потенціал під час спартакіади.

Головний суддя змагань, старший викладач кафедри фізичної реабілітації і спорту, майстер спорту України Василь Яковів ознайомив учасників з програмою та правилами змагань, а також з технікою безпеки.

Студенти збірних команд демонстрували свої вміння у трьох видовищних дисциплінах: бігу на 100 метрів, стрибках у довжину з розбігу та змішаній естафеті 4х100 метрів.

Змагання пройшли у запеклій та безкомпромісній боротьбі, де кожен учасник прагнув принести переможні бали своїй команді.

У бігу на 100 метрів серед дівчат 1 місце посіла студентка ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина Яна Вівчарик; 2 місце – студентка соціально-гуманітарного факультету Софія Мединська; 3 місце – студентка соціально-гуманітарного факультету Ксенія Мандрик.

У бігу на 100 метрів серед хлопців 1 місце виборов студент факультету комп’ютерних інформаційних технологій Максим Підгурний; 2 місце – здобувач освіти соціально-гуманітарного факультету Валентин Кунит; 3 місце – студент ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина Костянтин Рибак.

У стрибках у довжину з розбігу серед дівчат 1 місце посіла Яна Вівчарик; 2 місце – студентка факультету економіки та управління Маргаріта Карвацька; 3 місце – Ксенія Мандрик.

У стрибках в довжину з розбігу серед хлопців 1 виборов посів Максим Підгурний, 2 місце – студент факультету комп’ютерних інформаційних технологій Олександр Кузняк, 3 місце посів студент факультету фінансів та обліку Владислав Киричук.

У змішаній естафеті 4х100 метрів, де взяли участь двоє дівчат і двоє хлопців, переможцями стали студенти навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина.

Друге місце посіла команда факультету комп’ютерних інформаційних технологій.

Бронзовими призерами у запеклій боротьбі стали студенти соціально-гуманітарного факультету.

У підсумковому підрахунку результатів виступу 1 місце посіла команда ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина, 2 місце – команда факультету комп’ютерних інформаційних технологій, 3 місце – команда соціально-гуманітарного факультету.