Війна залишила болючі рани на тілі бійця. Сергій Федусь перебував на лікуванні. На жаль, серце захисника зупинилося… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Пішов до лав небесних захисників наш земляк Федусь Сергій Петрович. Воїн помер 13 травня, перебуваючи на лікуванні у Тернополі.

Щирі співчуття рідним та близьким Героя. Нехай Господь дає сили пережити це горе.

Вічна пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.