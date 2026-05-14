Президент України Володимир Зеленський нагородив нашого земляка з Тернопільщини – всесвітньо відомого художника Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Відповідний указ підписано за вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, багаторічну творчу діяльність та високу професійну майстерність.

Іван Марчук – народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та автор унікальної техніки «пльонтанізм». Його творчість відома далеко за межами України, а роботи експонуються у багатьох країнах світу.

Два дні тому, 12 травня, маестро відсвяткував своє 90-річчя.

Народився Іван Марчук в селі Москалівка Лановецької громади Кременецького району.