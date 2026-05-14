На березі Дунаю в Одеській області розташоване найстаріше місто України, офіційний вік якого перевищує 2 700 років. Воно старше за Київ, Чернігів і навіть за Рим.

У 2018 році міська рада Кілії визначила датою заснування міста 682 рік до нашої ери. Таким чином місто формально випередило за віком Білгород-Дністровський та такі міста, як Київ, Чернігів і Коростень. Однак безперервне існування міста з античних часів науково не доведене. Відомо лише, що ще за часів давніх греків тут існував важливий порт.

Кілія – районний центр в Одеській області з населенням близько 19,5 тисячі людей. Місто розташоване на березі Дунаю, а до кордону з Румунією – лише кілька хвилин автомобілем. Цікаво, що на протилежному березі розташована румунська Стара Кілія, однак, попри назву, українське місто вважають давнішим.

Кілія славиться домашнім вином, дунайським оселедцем і місцевою полуницею. Втім, найбільше запам’ятовується атмосфера самого міста.

У чому була особливість Кілії в давнину?

Кілія розташована приблизно за 40 кілометрів від місця впадіння Дунаю в Чорне море, що робило її зручним пунктом для перевантаження товарів між річковими та морськими суднами.

У різні епохи стратегічне значення Кілії розуміли як давні греки, так і генуезці, які звели тут фортецю. За часів Османської імперії місто також ставало ціллю козацьких походів під проводом Северина Наливайка та Івана Сулими.

Яке походження назви міста?

Назва міста досі залишається предметом дискусій. Як зазначається на сайті Енциклопедії Сучасної України, більшість дослідників вважають, що назва міста походить від турецького слова “кілі”, яке означає глинистий берег – саме такими є береги в дельті Дунаю.

Існує версія, що Кілія – варіант звучання давнього іменування тутешнього поселення Ахіллія. За легендою, саме так вперше почав його називати Александр Македонський – на честь міфічного героя Троянської війни Ахілла.

За іншою версією, назва міста походить від грецького слова, що означає “амбар” або “склад”. Ймовірно, через те, що місто здавна було перевалочним торговим пунктом. Водночас генуезці та венеціанці, які тут торгували, мали для міста власну назву – Лікостома.

До слова, поблизу Кілії розташований острів Зміїний, де стояв храм Ахілла, яким опікувалася грецька колонія Ольвія.