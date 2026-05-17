Смертельна ДТП сталася на трасі Е-50, до ліквідації наслідків залучалися рятувальники.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

16 травня на автодорозі Е-50, приблизно за 3 км від Тернополя, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля Mercedes-Benz Actros 1842 LS та легкового Audi 80.

Унаслідок зіткнення водій легкового автомобіля, чоловік 1964 року народження, від отриманих травм загинув на місці.

Рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченого автомобіля та передали його працівникам поліції.

Окрім цього, надзвичайники здійснили першочергові заходи для недопущення виникнення пожежі та забезпечення безпеки інших учасників дорожнього руху на місці аварії.

Обставини ДТП розслідують правоохоронці.