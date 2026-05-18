Єдиний податок для місцевих бюджетів є одним із основних джерел надходжень. За 4 місяці цього року представники малого бізнесу Тернопільщини сплатили до скарбниць громад області 601,3 млн грн єдиного податку. Заплановані показники перевищено на 42,6 млн гривень.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на 51,9 млн гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Загальна сума надходжень сформована за рахунок:

– фізичних осіб – підприємців, які сплатили 441,9 млн гривень;

– юридичних осіб – платників єдиного податку 3-ї та 4-ї груп, які спрямували ще 159,4 млн гривень.