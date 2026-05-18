У Тернопільському відділенні №1 УДМС у Тернопільській області відбувся тренінг для студентів 2 курсу спеціальності «Право» ЗУНУ.

Захід проведено у межах реалізації проєкту ЄС (101174695 − Jean Monnet ERASMUS-JMO-2024-HEI-TCH-RSCH) «Екологічна міграція та переміщення в ЄС».

Під час тренінгу на тему: «Механізми виявлення та повернення нелегальних мігрантів» майбутні правовики ознайомилися з практичними аспектами діяльності міграційної служби.

Начальник УДМС у Тернопільській області Ярослав Давибіда та фахівці сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення ознайомили студентів з особливостями здійснення міграційного контролю, процедурами документування іноземців та механізмами повернення порушників міграційного законодавства до країн походження.

Окрему увагу приділили практиці застосування до нелегальних мігрантів заходів альтернативних затриманню, зокрема взяттю на поруки та внесенню застави, а також можливостям добровільного повернення іноземців та осіб без громадянства.