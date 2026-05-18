Поліцейські затримали жителя Кременецького району за підозрою у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.



У неділю, 17 травня, до співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у центрі Почаєва невідома особа завдала ножового поранення жінці, яку у важкому стані доставили до лікарні. Потерпіла – 43-річна уродженка Рівненщини без постійного місця проживання.



Правоохоронці встановили особу причетну до злочину. Ним виявився 30-річний житель Кременецького району.



Поліцейські встановили місце знаходження фігуранта та затримали його відповідно до ст. 208 КПК України.



Як з’ясувалася, він раніше не був знайомий з потерпілою. Що стало причиною вчинку, пояснити не зміг. Відомо, що чоловік перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері.



За попередніми даними, фігурант підійшов до жінки на вулиці та наніс один проникаючий удар ножем у тулуб, після чого втік. Перехожі викликали швидку допомогу та повідомили поліцію.



Потерпіла наразі перебуває у реанімації, повідомили в обласній поліції.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.





