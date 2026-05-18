Упродовж робочого тижня збережеться помірно тепла погода. В окремі дні місцями на Тернопільщині можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

19 травня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 8-13 º тепла, вдень 19-24º тепла.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 10-12 º тепла, вдень 21-23º тепла.