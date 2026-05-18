Для родин зниклих безвісти і полонених військових спрощено реєстрацію місця проживання дітей.

Відтепер вона відбуватиметься за адресою того з батьків, який оформлює послугу.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Як відбувалася реєстрація місця проживання дитини

Раніше діяло наступне правило – щоб зареєструвати або зняти з місця проживання дитину, обов’язково потрібна була згода обох батьків.

Як по-новому реєструватимуть місце проживання дитини

Для реєстрації чи зняття з місця проживання дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він:

має статус «безвісти зниклий»;

перебуває в полоні.

Тобто дитину зареєструють за адресою того з батьків, хто подає заяву.

Замовити послугу можна лише офлайн при особистому зверненні до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або органу реєстрації місця проживання.

Зміни спрямовані на підтримку сімей військовослужбовців у чутливих обставинах, прибравши бюрократію там, де вона найбільше заважає.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.