

У Тернополі поліцейські врятували жінку, на яку під час сімейного конфлікту із ножем напав чоловік.

Правоохоронцям довелося силою зупиняти нападника, який не реагував на вимоги кинути зброю та продовжував утримувати потерпілу.

Подія трапилася 16 травня близько 17:20 в багатоповерхівці на проспекті Злуки, повідомили у поліції Тернопільщини.

На спецлінію 102 зателефонувала місцева жителька, яка почула крики та сварку між подружжям. Жінка вирішила перевірити, що сталося у сусідів, і, зайшовши до помешкання, побачила чоловіка з ножем у руках. Після цього вона викликала поліцію.

На місце події прибули працівники Тернопільського районного управління поліції. У коридорі квартири вони виявили чоловіка з ножем, який утримував свою дружину.

Поліцейські неодноразово вимагали від нападника кинути ніж, однак той не реагував. Аби не допустити подальшої агресії, правоохоронці застосували фізичну силу та затримали нападника.

Як встановили слідчі, між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік завдав дружині близько десяти ножових поранень у різні ділянки тіла. Потерпілу у важкому стані госпіталізували до лікарні. Медики діагностували у жінки множинні ножові поранення різних ділянок тіла.

Фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Тернопільського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.