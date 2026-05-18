На Тернопільщині оголосили підозру ліснику, через службову недбалість якого зрубали ліс у заказнику на понад 1,2 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Ліснику інкримінують службову недбалість —неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, чоловік з березня 2022 року працював на посаді лісника лісогосподарського підприємства. До його обов’язків належала охорона ввіреного йому лісу та захист дерев від незаконних порубок.

Частина закріпленої за ним території була в межах загальнозоологічного заказника «Звіринець», що входить до складу природно-заповідного фонду України.

“На землях цієї категорії заборонена будь-яка діяльність, яка негативно впливає на стан природного середовища. Незважаючи на це, службовець у період з березня 2022 року по серпень 2025 року допустив знищення 42 дерев. Внаслідок протиправних дій довкіллю спричинено шкоду на суму понад 1 млн 272 тис. грн”, — розповіли у прокуратурі.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в області, оперативний супровід – УСБУ в Тернопільській області.