Минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідували три пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

О 22:10 надійшло повідомлення про пожежу у школі села Дичків. Горіло приміщення їдальні на площі 40 кв. м. Великогаївської територіальної громади.

Вогонь знищив техніку та речі побутового вжитку, пошкодив вікно й двері. Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалося врятувати будівлю школи від поширення полум’я. До ліквідації пожежі залучали три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Також у Тернополі в парку ім. Т.Г. Шевченка горіла дерев’яна скульптура на площі 2 м.кв.

У Кременці ліквідовано пожежу сухої трави на площі 25 кв. м.