Майже два роки рідні чекали звістки про свого захисника. Вірили, молилися. На жаль, Руслан Васильків повертається додому на щиті. Вічна пам’ять та шана Герою!

«З глибоким сумом Байковецька громада повідомляє про загибель захисника України — Васильківа Руслана Степановича, 04.10.1974 року народження, с. Гаї-Шевченківські.

З 23 липня 2024 року Руслан Степанович вважався зниклим безвісти. На жаль, отримане родиною сповіщення підтвердило його загибель у той трагічний день.

Вірний син України, мужній воїн, люблячий чоловік і батько назавжди залишиться у пам’яті рідних, близьких та всієї громади. У скорботі — дружина, сини, рідні та всі, хто знав і поважав Руслана.

Щирі співчуття родині. Вічна пам’ять і слава Герою!» – повідомили у Байковецькій громаді.