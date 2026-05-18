16-17 травня в місті Умані відбувся ІІІ етап Кубка України з легкої атлетики з метань та Всеукраїнські змагання з легкоатлетичних метань на призи Олександра Крикуна.

Спортсмени змагалися у метанні списа, диска, молота та штовханні ядра в різних вікових категоріях.

Успішно виступили й здобувачі освіти ЗУНУ. Студент соціально-гуманітарного факультету Максим Лаврик у штовханні ядра серед юніорів підтвердив статус одного з найсильніших спортсменів, штовхнувши ядро вагою 6 кг на 19 метрів 36 сантиметрів, що стало його новим особистим рекордом. Також результат Максима є підтвердженням нормативу майстра спорту України та нормативу для участі в чемпіонаті світу серед юніорів, який відбудеться у серпні в місті Юджині, штат Орегон, США.

Студент факультету комп’ютерних інформаційних технологій Денис Тужеляк виборов срібну нагороду у штовханні ядра вагою 7,260 кг серед дорослих спортсменів, показавши результат 12 метрів 29 сантиметрів.

Вітаємо атлетів з успішним виступом.