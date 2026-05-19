Вперше на сцені Євробачення зазвучала українська бандура. На міжнародному пісенному конкурсі представники України – Leléka з піснею «Ridnym» – представили номер, у якому особливе місце зайняв автентичний український інструмент. Разом зі співачкою Вікторією Лелекою на сцені виступив бандурист Ярослав Джусь, у руках якого звучала унікальна харківська бандура, створена командою майстрів, серед яких – тернополянин Дмитро Губ’як.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Дмитро Губ’як – заслужений артист України, бандурист, вокаліст, доцент Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка та викладач Тернопільського фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Саме він ще у 2019 році став ідейним натхненником та головним координатором створення нової моделі харківської бандури, а сьогодні цей інструмент прозвучав на одній із найвідоміших музичних сцен світу.

Над бандурою для Євробачення працювала команда майстрів: тернополяни Дмитро Губ’як та Олег Мельник, а також львів’янин Віктор Рубай.

«Бандура на сьогодні – це не той інструмент, який можна зробити «на коліні» без спеціальних механізмів. Сучасна харківська бандура – це складний інструмент, для якого було розроблено абсолютно нову модель механізму, адже ця бандура повинна давати музикантові можливість виконувати найрізноманітніший репертуар – від автентичних кобзарських дум до джазу чи класики», – розповів Дмитро Губ’як.

Майстри працювали над інструментом у рекордно короткі терміни – менш як за місяць інструмент був готовий. Це була знакова подія для бандурного мистецтва – харківська бандура вперше прозвучала на сцені Євробачення, представивши світові українську музичну традицію у сучасному звучанні.

Розробкою та виготовленням нової моделі харківської бандури Дмитро Губ’як разом з Олегом Мельником почали займатися у 2019 році. За словами Дмитра, поштовхом стала пандемія коронавірусу та дистанційне навчання, які дали більше часу для творчості та експериментів.

«Я як виконавець хотів насамперед створити інструмент для себе – такий, який давав би можливість реалізовувати творчі задуми і відкривав ширші виконавські можливості», – зазначає Дмитро.

Сучасна харківська бандура, над розвитком якої працює майстри з Тернополя, поєднує українську традицію та новітні технології.

«Бандура – унікальний інструмент, який належить українському народові й не має аналогів у світі. Існують два основні типи – харківська та київська бандури, які різняться формою і технікою гри. З 40-х років ХХ століття харківська бандура в Україні була забута, тому для мене особливо важливо продовжувати справу її відродження – створювати інструменти та навчати студентів мистецтву гри на них. Ми не просто повертаємо до життя старовинну традицію – ми розвиваємо її. Бандура еволюціонує і має потенціал завжди залишатися сучасною», – переконаний музикант.

До слова, це вже не перший випадок, коли інструменти Дмитра Губ’яка звучить на великій сцені. У 2023 році під час Національного відбору на Євробачення співачка Марина Круть виступала з унікальною карбоновою бандурою, яку також створив тернопільський майстер.

Сьогодні інструменти Дмитра Губ’яка відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами. На бандурах тернополянина грають музиканти у США, Великій Британії, Німеччині та Об’єднаних Арабських Еміратах.

