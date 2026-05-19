За надання неправомірної вигоди поліцейським кримінальну відповідальність понесе жителька Кременеччини.

Жінка поклала до багажного відділення службового авто поліцейських 100 доларів, аби її чоловік, котрий їхав за кермом електроскутера у стані алкогольного сп’яніння, уникнув відповідальності.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Під час патрулювання населених пунктів Борсуківської громади співробітники сектору реагування патрульної поліції Кременецького районного відділу зупинили на вулиці в селі Борщівка місцевого жителя, який керував електроскутером. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Аби поліцейські не складали адмінпротокол, у справу втрутилася дружина водія. Вона поклала до службового автомобіля 100 доларів. На попередження про кримінальну відповідальність за такі дії жінка не зважала, кажуть у поліції.

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, задокументувала даний факт. Щодо фігурантки розпочато кримінальне провадження за статтею 369 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

На нетверезого водія також складено протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.