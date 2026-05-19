Так довго чекали рідні свого Героя додому. На жаль, Андрій Поврозник загинув на російській курщині ще у жовтні 2024-го. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«Війна забирає молодих, чесних і відданих людей, на яких тримається наша земля. На жаль, найгірші передчуття та довгі місяці очікування справдилися.

Офіційно 14 травня 2026 року підтверджено загибель нашого мужнього захисника Героя, ПОВРОЗНИКА АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА, 26.01.1985 року народження, жителя села Гаї за Рудою.

Андрій віддав своє життя за свободу та незалежність України, виконуючи бойове завдання в Курській області ще 20 жовтня 2024 року. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та своєму народові.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого Воїна. Схиляємо голови у глибокій скорботі разом із вами.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Світлий спомин про нього назавжди залишиться в наших серцях.

Попередньо зустріч кортежу з тілом Героя “на щиті” АНДРІЯ відбудеться завтра 20 травня 2026 року», – повідомив голова Залозецької громади Андрій Нога.