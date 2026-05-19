Тернопільська обласна бібліотека для молоді оголошує старт реєстрації до літнього табору неповного дня для дітей віком 8-10 років.

Це можливість для дітей провести початок літніх канікул у безпечному, змістовному та творчому середовищі, поєднуючи відпочинок, ігри, розвиток і спілкування з однолітками.

Період проведення табору: 1–12 червня

Час перебування: 11:00-14:00

Місце проведення: вул. Д. Нечая, 29 (Новий Світ)

У програмі табору — активні заняття, ігрові та пізнавальні активності, творчі майстерки та дозвілля в бібліотечному просторі.

Умови участі:

наявність або оформлення читацького квитка бібліотеки;

подання заяви-дозволу на перебування дитини в таборі, підписаної одним із батьків;

сплата організаційного внеску у розмірі 1000 грн.

Кількість місць у групі: 15 дітей

Реєстрація триває до 28 травня.

Запис та детальна інформація за телефоном: 068 912 16 68.