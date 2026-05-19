Тернопільських дітей запрошують до літнього табору при бібліотеці
Тернопільська обласна бібліотека для молоді оголошує старт реєстрації до літнього табору неповного дня для дітей віком 8-10 років.
Це можливість для дітей провести початок літніх канікул у безпечному, змістовному та творчому середовищі, поєднуючи відпочинок, ігри, розвиток і спілкування з однолітками.
Період проведення табору: 1–12 червня
Час перебування: 11:00-14:00
Місце проведення: вул. Д. Нечая, 29 (Новий Світ)
У програмі табору — активні заняття, ігрові та пізнавальні активності, творчі майстерки та дозвілля в бібліотечному просторі.
Умови участі:
наявність або оформлення читацького квитка бібліотеки;
подання заяви-дозволу на перебування дитини в таборі, підписаної одним із батьків;
сплата організаційного внеску у розмірі 1000 грн.
Кількість місць у групі: 15 дітей
Реєстрація триває до 28 травня.
Запис та детальна інформація за телефоном: 068 912 16 68.