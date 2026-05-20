Молоді митці з Тернопільщини стали президентськими стипендіатами
Стипендії Президента України призначено молодим митцям з Тернопільщини.
Про це йдеться увідповідному Указі Глави держави.
Зокрема, стипендіатами у сфері музичного мистецтва стали:
Плахцінський Давид Маркіянович, студент 1-го курсу відділу “Духові та ударні інструменти”, Тернопільський мистецький коледж імені Соломії Крушельницької;
Мендюк Наталя Андріївна, випускниця Тернопільського фахового мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької;
Горохівський Станіслав Миколайович, випускник Тернопільського фахового мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької;
Грицак Віталія Борисівна, випускниця Тернопільського фахового мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької.
Стипендію Президента України для молодих митців у сфері театрального мистецтва призначено:
Нікітюку Богдану Миколайовичу, викладачу основ театрального мистецтва Тернопільський Ліцей 21 – СМШ ім. І. Герети.
Вітаємо стипендіатів!