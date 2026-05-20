Роки повномасштабної агресії рф руйнують та спустошують Україну. Майже щоденні обстріли скорочують час сну, а разом із цим спричиняють стресовий розлад, загострюють хронічні хвороби та запускають передчасне старіння.

Понад половина працюючих громадян позбавлені в середньому 40 хвилин необхідного відпочинку. Проблеми зі сном нерідко супроводжуються панічним розладом.

Про це розповіли під час прес-конференції представники Інституту медицини праці Ю.І. ім. Кундієва.

Повітряні тривоги скорочують тривалість сну українців у середньому на 40 хвилин. Депривація сну (хронічний недосип – Gazeta.ua) підвищує втому, спричиняє розсіяність і втрату концентрації.

Це є критичним фактором для низки професій. За даними генерального директора Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва Богдана Божука, лише через шість місяців війни 14,5% медичних працівників перебували у стані посттравматичного стресового розладу, близько 9% – у стані депресії.

Але йдеться і про іншу діяльність, зокрема роботу водіїв та операторів обладнання. Серед них зростає кількість випадків виробничого травматизму.

За статистичними даними, у період 2022-2024 років зафіксовано 2,1 тисяча травм під час виконання обов’язків в умовах бойових дій або ліквідації їх наслідків. З них 592 випадки були смертельними.

“Сирени, блекаути, хронічний стрес, смерті та руйнування інфраструктури – це щодня формує те, що можна назвати кумулятивним ударом по здоров’ю нації”, – пояснив Божук.

За його словами, найсильніше цей удар відчуває саме працююче населення.

Через скорочення сну зростає кількість хронічних захворювань.

За 2022 рік серед пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які перебували поблизу фронту, різко зросла кількість кризових станів та аритмій.

У хворих на цукровий діабет другого типу погіршилися ключові показники захворювання.

Окремо фіксується зростання соматоформних розладів – фізичних симптомів без органічної причини. Їхня частота зросла у 4,1 раза.

Симптоми ПТСР (посттравматичного стресового розладу) і депресії частіше фіксуються серед жінок.

Божук попереджає, що за поточного сценарію продовження війни кількість захворювань і патологій збільшиться на 20-30%. Крім того, очікується хвиля психічних розладів.