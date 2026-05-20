Розвиток міської інфраструктури диктує нові правила вибору площ для підприємців, які прагнуть купити комерційну нерухомість в Тернополі для успішного старту. Оскільки місто активно розширюється, звичні центральні вулиці часто стають перевантаженими, а оренда та придбання там ускладнюються дефіцитом паркомісць.

Сучасний споживач ставить у пріоритет комфорт та швидкість доступу, що змушує бренди шукати приміщення поблизу нових центрів активності. Успіх проєкту сьогодні залежить від здатності вчасно вийти на ринок у тих масивах, де купівельні потоки тільки починають формуватися.

Чому купівля комерційної нерухомості у нових районах забезпечує бізнесу стратегічну перевагу над центром міста?

Найкращі можливості для капіталізації активів зараз відкриваються у мікрорайонах, що активно розбудовуються. Нежитлове приміщення, купити яке можна у масиві з високою щільністю забудови, стає фундаментом для прибутку завдяки відсутності зафіксованої конкуренції. Бажання купити нежитлове приміщення саме на стадії активного розвитку району дозволяє компанії миттєво сформувати базу лояльних клієнтів серед мешканців сусідніх будинків.

Обрання периферійних локацій має низку критичних переваг:

Вільні ніші в сегменті послуг (кав’ярні, аптеки, дитячі центри), що дозволяє стати лідером району з першого дня.

Стрімкий притік платоспроможної аудиторії, зокрема молодих сімей та фахівців, які потребують якісного сервісу біля дому.

Свобода вибору планувальних рішень та наявність потужних інженерних комунікацій у сучасних будівлях.

Випереджаючи ринок, забудовник проєктує об’єкти в місцях, що за прогнозами стануть новими вузлами ділової активності. Наразі комерційна нерухомість Buntar у комплексах на вулицях Протасевича та Морозенка вже демонструє високий потенціал для залучення трафіку. Професійна купівля комерційної нерухомості у таких точках гарантує підприємцю ліквідність активу та відсутність обмежень, характерних для старого фонду.

Яку вигоду гарантує продаж комерційної нерухомості Тернопіль від компанії Buntar для сучасних інвесторів?

Команда Бунтар проводить глибокий аналіз урбаністики для кожного об’єкта, пропонуючи площі там, де бізнес гарантовано отримає увагу аудиторії. Фаховий продаж приміщень Тернопіль базується на інвестиційній вигоді, адже вхід у проєкт на стадії будівництва забезпечує зростання ціни метра разом із розвитком інфраструктури. Кожен інвестор, якого цікавить продаж нежитлового приміщення з повною технічною готовністю, отримує простір, адаптований під конкретну діяльність.

Якщо ви бажаєте купити приміщення під магазин, Тернопіль готовий запропонувати багато перспективних локацій, проте важливо діяти оперативно, поки найбільш перспективні площі доступні за вигідною ціною.

Актуальна нерухомість для комерції від забудовника buntar.com.ua — вибір тих, хто прагне отримати сервіс та якість без компромісів. Сучасний продаж комерційної нерухомості Тернопіль дозволяє підприємцям зайняти провідні позиції у нових центрах міста. Продумані комерційні об’єкти Бунтар стають надійною точкою зростання, забезпечуючи бізнесу впевненість у майбутньому та стабільний фінансовий результат.