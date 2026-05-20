У Грузії відбувся чемпіонат Європи зі спортивного самбо серед чоловіків та жінок.

Західноукраїнський національний університет на міжнародному спортивному форумі гідно представила здобувачка соціально-гуманітарного факультету Сніжана Пліш. У ваговій категорії до 54 кг спортсменка продемонструвала високий рівень майстерності, силу характеру та волю до перемоги, здобувши срібну нагороду.

Вітаємо Сніжану з вагомим досягненням та бажаємо нових спортивних перемог!