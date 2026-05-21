У Тернополі відбудуться громадські обговорення щодо формування нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомили у ТМР.

“У Тернополі триває опрацювання економічних розрахунків щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на проїзд у громадському транспорті. Перевізниками подані відповідні пропозиції, згідно з якими вартість проїзду може становити від 26 до 32 грн за поїздку. Наразі подані матеріали аналізуються профільними структурними підрозділами Тернопільської міської ради”, – йдеться у повідомленні.

29 травня о 11:00 год. у приміщенні актового залу КП «Тернопільелектротранс» (вул. Тролейбусна, 7) відбудуться громадські обговорення проєктів рішень виконавчого комітету Тернопільської міської ради щодо встановлення тарифів на проїзд у громадському транспорті міста. Під час обговорень жителі громади матимуть можливість ознайомитися з економічними розрахунками, поставити запитання та надати свої пропозиції щодо формування постійного тарифу на проїзд.

Також свої зауваження та пропозиції можна подавати до управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради за телефонами 52-15-14, 52-69-41 або за адресою: м. Тернопіль, вул. Коперника, 1.

“Чинне коригування вартості проїзду в Тернополі, запроваджене у березні 2026 року, ухвалювалося як тимчасове та компромісне рішення в умовах економічної нестабільності”, – кажуть в ТМР.

Сьогодні вартість проїзду у Тернополі становить:

15 грн — при оплаті «Карткою тернополянина»;

17 грн — при оплаті неперсоніфікованою транспортною карткою;

20 грн — при оплаті банківською карткою.

“Згідно з аналізом, проведеним на основі даних Автоматизованої системи обліку оплати проїзду, реальна оплата становить лише близько 17,5 грн з одного платного пасажира, при тому, що лише близько 42% пасажирів є платними. Решта – це пільгові категорії громадян, учні та студенти, для яких у місті збережено усі пільги або безкоштовний проїзд”, – повідомляють у міській раді.

Основним чинником перегляду тарифів стало суттєве зростання витрат на забезпечення роботи громадського транспорту. Зокрема, вартість дизельного пального зросла з 59,18 грн до 86,53 грн за літр, що становить понад 46%. Також значно збільшилися витрати на заробітну плату, запчастини, шини, технічне обслуговування та ремонт транспорту,зазначили в ТМР.

Відповідно, розглядається обґрунтування встановлення тарифу на рівні:

20 грн — при оплаті «Карткою тернополянина»;

22 грн — при оплаті неперсоніфікованою транспортною карткою;

25 грн — при оплаті банківською карткою.