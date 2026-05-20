Указом Президента України від 5 грудня захисник Віталій Сидорук удостоєний почесного звання Герой України з врученням Ордену “Золота зірка” – посмертно. 15 травня Володимир Зеленський офіційно вручив найвищу державну нагороду родині полеглого Героя.

«Болить, бо відзнаку отримували ми, батьки, а не наш син.

Яскрава зірка нашого сина запалала над небом України.

Пишаємося тим, що маємо за честь бути батьками Героя України!

Любимо! Молимося! Пам’ятаємо!

Щиро висловлюємо вдячність побратимам та командуванню 10 Гірсько- Штурмова Бригада, 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон за те, що були з нашим сином від початку та до кінця, та допомагали нам відновити справедливість щодо відзнаки.

Окрема подяка Володимир Гевко, Олександр Федієнко і всім депутатам Верховної Ради України за звернення до Президента, щодо встановлення моєму Сину Почесного звання Герой України посмертно.

Щира вдячність нашим рідним, друзям, знайомим, та тим, хто підтримував нас і допомагав зібрати голоси для петиції», – написав на своїй фейсбук-сторінці батько захисника – Юрій Сидорук.

Довідка

Віталій Сидорук народився 25 квітня 2001 року в селі Рудки Копичинецької громади на Чортківщині.

Віталій – випускник ВСП “Гусятинський фаховий коледж ТНТУ імені Івана Пулюя” (2020 рік ) та випускник факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії ТНТУ, який успішно завершив у 2022 році за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» й здобув кваліфікацію бакалавра.

Повномасштабне вторгнення змінило всі плани Віталія. 29 серпня 2022 року він добровільно вступив до лав Збройних Сил України.

Віталій був зразковим військовослужбовцем.

Загинув 30 травня 2024 року, виконуючи військовий обов’язок, поблизу села Райгородок Краматорського району на Донеччині. Назавжди 23…