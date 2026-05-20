Спаржа – не лише весняний овоч, а й справжнє джерело поживних речовин. Її можна запікати, тушкувати, готувати супи, додавати до салатів, пасти та овочевих страв. При виборі спаржі, варто знати, що свіжа спаржа містить максимум вітамінів, антиоксидантів та клітковини.

Спаржа, або Asparagus officinalis, належить до родини лілійних та буває зеленою, білою та фіолетовою. Вона популярна у всіх кухнях світу завдяки ніжному смаку та великій користі для організму.

Підтримка імунітету

Спаржа містить вітаміни антиоксиданти та природні сполуки, які допомагають організму підтримувати захисні функції. Дослідження показують, що окремі речовини у складі спаржі мають антибактеріальні властивості та сприяють активнішій роботі імунної системи.

Підтримує серце та судини

Спаржа допомагає організму підтримувати нормальний рівень холестерину та артеріального тиску.

Це пов’язано з:

вмістом калію;

антиоксидантами;

здатністю впливати на обмін жирів.

Дослідження також свідчать, що регулярне споживання овочів, багатих на клітковину та антиоксиданти, позитивно впливає здоров’я серця.

Допомагає контролювати рівень цукру

Екстракти спаржі позитивно впливають на рівень глюкози та чутливість до інсуліну. Також спаржа допомагає змешувати окислювальний стрес, який часто супроводжує підвищений рівень цукру в крові.

Покращує травлення

Клітковина у складі спаржі підтримує нормальну роботу кишечника та допомагає травленню. Крім цього спаржа містить інулін – природний пребіотик, який сприяє розвитку корисної мікрофлори.

Регулярне споживання спаржі може допомогти:

підтрмати здоров’я кишківника;

покращити травлення;

зменшити ризик закрепів.

Поживність та низькокалорійність

Спаржа містить багато калорій, але при цьому багата на важливі для організму речовини. Спаржа містить:

клітковину;

фолієву кислоту;

вітаміни А,С,Е та К;

калій та фосфор;

рослинний білок.

Спаржа не лише смачний сезонний овоч, а й корисний продукт для щоденного раціону. Вона містить багато вітамінів, клітковини та антиоксидантів, підтримує травлення, серце, імунітет та загальне самопочуття.

Якщо ви хочете купити спаржу, обирайте саме свіжу спаржу – вона має найкращий смак, ніжну текстуру та максимальну користь для організму.