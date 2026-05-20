До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру 1949 року народження із заявою про шахрайство.

Жінка повідомила, що втратила значну суму коштів після телефонної розмови з невідомими особами, які представилися працівниками банківської установи.

За словами потерпілої, їй зателефонували з номерів мобільного та стаціонарного зв’язку. У розмові незнайомці представились працівниками банку.

Співрозмовники переконували жінку, що її кошти нібито перебувають під загрозою через можливі шахрайські операції та для їхнього «захисту» необхідно терміново перерахувати гроші на інший рахунок.

Довірившись невідомим, тернополянка самостійно здійснила переказ коштів зі свого банківського рахунку на інший рахунок, відкритий в одному з банків. Загальна сума збитків склала 497 869 гривень.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Правоохоронці вкотре нагадують громадянам: працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із вимогою переказувати кошти на «безпечні» чи «резервні» рахунки.

Якщо вам повідомляють про нібито загрозу для заощаджень, негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку, зазначений на платіжній картці або офіційному сайті установи, інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.