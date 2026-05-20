

31 травня 2026 року в етнопарку сімейних вражень “Агроленд” поблизу Тернополя відбудеться Національний фестиваль молока “Фест молоко 2026” – масштабна всеукраїнська подія, яка поєднає гастрономію, етнокультуру, фермерство та сімейний відпочинок.

Організаторами фестивалю є “Агроленд” та АПС у співпраці зі Спілкою молочних підприємств України та Асоціацією виробників молока . Ведучим заходу стане Володька (VIP Тернопіль).



На гостей чекатиме велика концертна програма в етно-стилі за участі народних колективів, виконавців живої музики та гостей із різних регіонів України. Організатори прагнуть створити атмосферу сучасного українського свята, де традиції поєднуються з новими форматами відпочинку. На свято планують приїхати відомі українські блогери.



Окремою частиною фестивалю стане виставково-ярмаркова зона та фудкорти. Тут відвідувачі зможуть скуштувати й придбати крафтову молочну продукцію, випічку, напої та сувеніри від українських виробників. Гості матимуть можливість поспілкуватися з виробниками та більше дізнатися про локальні бренди та якість української продукції. А ще на гостей очікує розіграш смачних подарунків від партнерів та інші сюрпризи.

Для дітей організатори підготували окремий простір із аніматорами, творчими майстер-класами, конкурсами, художніми активностями та тематичними фотозонами. Фестиваль позиціонують як подію для всієї родини, де цікаво буде як дорослим, так і дітям.

Дата проведення: 31 травня 2026 року. Час: 11:00–19:00. Місце: Етнопарк сімейних вражень “Агроленд”.

Вхід на територію фестивалю – звичайна вартість вхідного квитка в етнопарк у вихідний день – 500 гривень дорослий, 450 гривень – дитячий. У вартість входить відвідування всіх локації етнопарку, фестивалю, майстер-класу Клопотенка, концертну програму тощо. Квиток дає доступ до всього, що відбувається 31 травня.

Партнери фестивалю молока “Фест молоко – 2026”: Ласунка, Молокія, Комо, ПСП Пісківське, Волошкове Поле, Біофарм, Карпатські Зорі, Амерікен Дейрі, Агрікрафт, Ст. Дженетикс, Галіт, Ingredients, Деражня, Канів, Kids, Яготинський, Щедра фермерська курочка, Raiffeisen Bank, Credit Agricole Bank, банк Південний.