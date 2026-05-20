Тернополян і гостей міста запрошують приєднається до всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам’яті».

Ініціатива відбудеться 21 травня о 9:00 на Алеї пам’яті «Незламні» у сквері імені Т. Шевченка.

Акція відбудеться у межах відзначення Дня вишиванки та присвячена вшануванню полеглих захисників і захисниць України. Символом акції стане вишита стрічка – знак вдячності, шани та незламності.

Учасники пов’язуватимуть стрічки на Алеї пам’яті «Незламні», перетворюючи це місце на простір спільного вшанування. Кожна стрічка є символом обіцянки не забувати подвиг загиблих воїнів.