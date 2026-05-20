У Тернополі в межах міського фестивалю «Вишиванка – код нації» відбулася акція «Орнамент єдності», до якої долучилися понад 70 учасників. У межах акції в сквері на вулиці В’ячеслава Чорновола тернополяни та гості міста створювали орнамент вишиванки просто на бруківці.

Ініціатором акції стало управління культури і мистецтв ТМР. До мистецької ініціативи долучилися учні та викладачі Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, волонтери, внутрішньо переміщені особи, діти й родини військовослужбовців, представники «Просвіти» та всі охочі мешканці громади. Організатори зазначають, що головною метою акції стало згуртування жителів навколо українських традицій, культури та спільних цінностей.

Трафарет для створення орнаменту підготували у художній школі. Малюнок наносили спеціальними акриловими фарбами, який поступово змиється орієнтовно протягом місяця.

Нагадаємо, що завтра у місті відбудеться офіційне відкриття міського фестивалю «Вишиванка – код нації».