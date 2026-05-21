Оголошено підозру оперативному працівнику одного з відділень поліції ГУНП в Тернопільській області.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, поліцейський намагався заробити на штучно створеній «проблемі» для місцевого жителя, який працює у рятувальній службі.

Він викликав чоловіка до відділення поліції та заявив, що той нібито незаконно обробляв сільгосптехнікою чужу земельну ділянку, суміжну з тією, яку орендував. Після цього почав погрожувати кримінальною відповідальністю за самовільне зайняття землі.

“Згодом оперативник приїхав до пожежно-рятувальної частини, де працює чоловік, і озвучив «ціну питання»: 1200 доларів США.

За ці гроші він обіцяв не передавати матеріали слідчим і прокурорам, не ініціювати кримінальне провадження та фактично «закрити очі» на вигадану ним ситуацію”, — розповіли в поліції.

Рятувальник звернувся до правоохоронних органів та передав кошти під контролем слідства.

Поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України. Його відсторонено від посади. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 200 тис. грн.

Йому інкримінують одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, за невчинення дії в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у Львові.

У межах кримінального провадження також перевіряється можлива причетність до злочину інших службових осіб відділення поліції.