Олександро Бачинський захищав Україну на Дніпровському напрямку. Важка недуга поклала бійця на лікарняне ліжко. На жаль, серце Воїна зупинилося… Сьогодні у Теребовлі Олександра провели в останню земну дорогу. Вічна пам’ять та шана!

«Теребовлянський міський голова Олег Продан, депутати та виконавчий комітет Теребовлянської міської ради висловлюють щирі співчуття рідним і близьким з приводу передчасної смерті Бачинського Олександра Вікторовича.

Бачинський Олександр Вікторович, 13.02.1972 р.н., житель м. Теребовля, з листопада 2025 року був призваний на військову службу. Служив на Дніпровському напрямку. Солдат помер 19 травня 2026 року в Тернопільському диспансері внаслідок важкої хвороби.

Без чоловіка та батька залишилися дружина і 14-річна дитина.

Поділяємо біль непоправної втрати разом із родиною покійного. Нехай світла пам’ять про Олександра Вікторовича назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав.

Вічна пам’ять та Царство Небесне», – написали у Теребовлянській міській раді.