На щиті повертається до рідного дому Віталій Пашковський. Ще один молодий Воїн поповнив ряди небесного воїнства. І тепер уже з Вічності ооберігатиме дорогих його серцю людей та Україну. Вічна пам’ять Герою!

«З глибоким сумом та невимовним болем повідомляємо, що наша громада знову зазнала непоправної втрати. Після довгих місяців болісного очікування підтвердилася загибель нашого земляка, жителя села Млинівці Пашковського Віталія Івановича, 13.05.1991 року народження. Вірний син України віддав своє життя, захищаючи рідну землю та кожного з нас від російського агресора.

У скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Віталія та розділяємо біль непоправної втрати з його родиною, близькими і друзями. Нехай добрий спомин про Героя, який віддав життя за Україну, назавжди живе у наших серцях. Вічна пам’ять Герою! Вічна слава Захиснику України!» – повідомили у Зборівській громаді.

«Педагогічний колектив, працівники школи, учні та батьки висловлюють щирі співчуття нашій колезі Оксані Володимирівні Пашковській з приводу непоправної втрати — загибелі на війні її чоловіка, Пашковського Віталія.

Поділяємо біль важкої втрати та схиляємо голови у скорботі разом із родиною. Віталій віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність і майбутнє. Його мужність, відвага та самопожертва назавжди залишаться у вдячній пам’яті. Вічна пам’ять і вічна слава Герою України!» – написали на сторінці школи I-III ступенів №2 міста Зборова.