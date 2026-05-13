Олег Лега пройшов усе пекло цієї страшної війни, адже на фронті – з перших днів. Олег був справжнім патріотом, мужнім і відповідальним воїном. Він хотів повернутися до рідного села, до сім’ї з перемогою. І просто жити. На жаль, Олег загинув під Куп’янськом. Вічна пам’ять і слава Герою!

«З глибоким сумом повідомляємо про те, що вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника, 11 травня 2026 року в районі н.п. Калинове Куп’янського району Харківської області, загинув молодший сержант ЛЕГА ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ, 1976 року народження, уродженець та житель с. Бурдяківці Скала-Подільської територіальної громади, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України від клятого ворога.

Депутатський корпус селищної ради, виконавчий комітет, працівники апарату та я особисто висловлюємо слова щирого співчуття рідним та близьким ОЛЕГА ЛЕГИ, розділяємо біль їх непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Дорогі рідні, усвідомлюємо Вашу безмірну втрату. Олег був справжнім чоловіком, патріотом, воїном. Просимо Господа прийняти його душу до Царства Небесного. Вічна пам’ять Герою!» – повідомили у Скала-Подільській громаді.